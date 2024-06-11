تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. سيولة في صلاح سالم وكثافات في وسط البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ولمياء حمدين وهالة الحملاوي، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.

وأوضح التقرير أنّه توجد كثافات متحركة بداية من شارع المظلات حتى منطقة وسط البلد، كما تشهد سيولة مرورية في شارع صلاح سالم والفسطاط وصولا إلى القلعة، وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش انتظمت حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان.

الحالة المرورية في محافظة الجيزة

ويشهد ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية سيولة مرورية، كما يشهد شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان سيولة مرورية.

وأمام محطة مترو الجامعة القادم من كوبري فيصل لمناطق الكوبري توجد كثافات مرورية مرتفعة.