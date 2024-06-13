الحالة المرورية في القاهرة الكبرى اليوم.. كثافات بسيطة بشارع رمسيس

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الخميس، إذ يشهد نفق الأزهر انتظاما لحركة المرور للقادم من صلاح سالم، وظهر انتظام حركة المرور في شارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر.

كثافات في شارع رمسيس

ويشهد شارع رمسيس في الوقت الحالي كثافات مرورية بسيطة مستمرة حتى ميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم توجد كثافات نسبية، وفي كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة.

ويشهد كوبري المطار كثافات نسبية تبدأ في الاختفاء خلال الوصول إلى طريق المطار، وعند كوبري حدائق القبة للقادم من منطقة الزاوية الحمراء، ومتجه إلى كوبري الفنجري وأعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.