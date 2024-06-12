الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية: كثافات أعلى كوبري أكتوبر

استعرضت هالة الحملاوي مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت «الحملاوي» إنَّ كوبري أكتوبر يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية، مشيرًة الى أنَّ الكثافات المرورية تبدأ تقل عند منطقة رمسيس حتى الوصول إلى منطقة غمرة، وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين.

كما أن شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما تظهر بعض الكثافات المتحركة على الكورنيش من المعادي وصولًا لمناطق وسط البلد، ومن أثر النبي وحتى القصر العيني، وبعض الكثافات البسيطة بشارع رمسيس وصولًا إلى العباسية، ومحور النصر حتى المنصة وشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات.

كما ظهرت سيولة مرورية على الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق القادم من الأقاليم الى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك للمتجه إلى المنيب للأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي إلى مناطق الجيزة، كذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس في طريقه إلى البساتين وزهراء المعادي.