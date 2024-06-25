تنظيم قافلة طبية مجانية في قرية السحايت بكفر الشيخ لمدة يومين

شهدت قرية السحايت، التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق قافلة طبية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 يونيو، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة طبية مجانية بقرية السحايت

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين، وستوقع الكشف الطبي وتقدم العلاج مجانا في عدد من التخصصات الطبية، ومنها النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة، والرمد والأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية.

التحويل لأقرب مستشفى لتلقي العلاج

وأوضح «شقوير»، أنّه سيجري أيضا تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات العلاجية، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة من مستشفى بيلا المركزي، وذلك لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية، داعياً أهالي قرية السحايت للتردد على القافلة الطبية، للاطمئنان على صحتهم.