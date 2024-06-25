700 فرصة عمل وتدريب جديدة ضمن مشروع «شبابنا».. خطوات التقديم

أعلن حزب مستقبل وطن، عن 700 فرصة عمل جديدة، ضمن مشروع «شبابنا»، الذي يستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل، وتدريب للشباب من الجنسين في مختلف المجالات، وكبرى الشركات.

ونشر حزب مستقبل وطن، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» رابط التقديم على 700 فرصة عمل جديدة ضمن مشروع شبابنا، إذ يدخل الراغبون في التقديم على فرص العمل على الرابط من هنــا.

700 فرصة عمل جديدة

وبعد الدخول على رابط التقديم يتم اتباع خطوات التسجيل التالية:

- اختار الوظيفة المناسبة ليك من ضمن أكثر من 250 شركة، ممكن كمان تعمل بحث بال job title (المسمى الوظيفي) ونوعها لو هي full-time/part-time/internship

- دوس على Apply

- املى بياناتك

توفير 100 ألف فرصة عمل

ومن جهته، قال أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع «شبابنا» يستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل، وذلك بالشراكة بين أمانة شباب حزب مستقبل وطن، وشركة «I career» للتوظيف، إذ يوفر المشروع ما بين 700 إلى 1000 فرصة عمل أسبوعيًا في كبرى الشركات سواء المحلية أو الدولية في جميع التخصصات.