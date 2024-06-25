«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحاني الإسبانية والألمانية للثانوية العامة

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني في الغرفة المركزية بالوزارة، أكد أنّه يرصد ويتتبع الأوراق المتداولة لامتحان اللغة الألمانية والإسبانية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة داخل اللجان الآن.

وأضاف المصدر أنّه حال التأكد من صحة الأسئلة المتداولة سيتم التوصل إلى المسؤول عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش، وتطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين وكل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أنّه لا تهاون مع الغشاشين.

وكانت صفحات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام»، زعمت تداول أسئلة مادة اللغة الألمانية والإسبانية «اللغة الأجنبية الثانية» الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم، بعد الوقت الأصلي للامتحان الذي بدأ في التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين.