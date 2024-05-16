ضبط 90 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، عن تنظيم إدارة الرقابة التموينية، عدة حملات على الأسواق والمخابز بمختلف مراكز المحافظة، وتمكنت من ضبط 90 مخالفة متنوعة.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأكد دايرة في بيان، أن الحملات التموينية جاءت بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إذ جرى تكليف حملات من إدارات تمي الأمديد، ومنية النصر، ومركز ميت غمر، والمطرية، التموينية، لضبط الأسواق.

تحرير 90 محضر بالمخالفات التموينية

وأوضح أنه جرى المرور على عدد 150 مخبز للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحررت 49 مخالفة في الرقابة على المخابز، و41 في الرقابة على الأسواق وبيانها كالآتي:

المخابز:

• عدد 1 محضرعدم إعطاء بون صرف

• عدد 5 محاضر تصرف في دقيق (194 شيكارة) بشكل غير قانوني.

• عدد 16 عدم مطابقة للمواصفات .

- عدد 27 محضرا لنقص وزن ما بين 8 - 17 جراما.

الأسواق:

• عدد 13 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.

• عدد 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

• عدد 2 محضر تجميع تموينية بقيمة 12062 جنيه (تاجر تمويني).

• عدد 2 محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 11928 جنيه (تاجر تمويني).

• عدد 5 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجر تمويني).

• عدد 2 محضر عدم وجود سجل .

• عدد 3 محاضر ذبح خارج السلخانة.

• عدد 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).

• عدد 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار والأوزان.