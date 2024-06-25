أسعار البطيخ في الأسواق.. تبدأ من 10 جنيهات للكيلوجرام

مع حلول فصل الصيف يزداد الإقبال على شراء البطيخ، كونها فاكهة منعشة غنية بالماء، وفي هذه السطور التالية نُلقي نظرة على متوسط أسعار البطيخ في الأسواق.

متوسط أسعار البطيخ

- تتراوح أسعار البطيخ في الأسواق حاليًا بين 40 و200 جنيه للبطيخة، وتبدأ أسعار الكيلوجرام من 10 إلى 15 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب الحجم والجودة ونوع البطيخ.

وفي بداية موسم الصيف كانت أسعار البطيخ أعلى إذ وصلت إلى 80 جنيهًا لثمرة البطيخة، لكن مع ازدياد كميات المعروض في الأسواق بدأت الأسعار في الانخفاض.

سعر كيلو البطيخ يبدأ بـ10 جنيهات

وقال حام النجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية لـ«الوطن» فإنّ أسعار البطيخ في هذا الموسم بدأت بما يعادل 10 جنيهات للكيلوجرام، لكن شدة حرارة الجو جعلت هناك إقبالًا متزايدًا، لذا فإن أسعار البطيخ غير ثابتة كونه يُباع حسب الجودة.