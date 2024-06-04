تساقط ثلوج بحجم البطيخ على ولاية تكساس الأمريكية (صور)

تعرضت ولاية تكساس الأمريكية لعاصفة شديدة أدت إلى تساقط حبات ثلج بحجم فاكهة البطيخ لأول مرة في التاريخ، إذ تتعرض العديد من الولايات المتحدة لموجة من العواصف والأعاصير والطقس السيئ أدت إلى العديد من الوفيات والإصابات وتدمير المنازل والطرق، ومن المحتمل أن تجد ثلوج تكساس مكانًا لها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

من حجم كرة الجولف.. إلى البطيخ

أحد سكان ولاية تكساس قالت إن أول حبة ثلج سقطت كانت بحجم كرة الجولف، وبعد ذلك، أصبح الأمر أكثر سوءًا، إذ في غضون دقيقة أو دقيقتين، بدأت تتساقط حبات الثلج بحجم البطيخ، وهو ما أثار دهشة العديد من السكان، وأصبحت الثلوج حديث الساعة هناك.

تحذير من العواصف

وكانت خدمات الأرصاد الجوية في الولايات الأمريكية، حذرت من أن العواصف الرعدية الشديدة ستؤدي إلى تساقط حبات الثلج التي يصل قطرها إلى نصف بوصة أو بوصة واحدة، لكن ما سقط على ولاية تكساس وصل لأكبر من ذلك بكثير، وتخطت 10 بوصات.

ويتشكل البَرد عادة عندما تصبح قطرات المطر معلقة في تيارات رعدية قوية، فتبدأ حبات البرد في التساقط والتي تكون بحجم حبة البازلاء، ولكنها تنمو تدريجيًا عندما تظل معلقة داخل السحب، وعندما تنمو إلى حجم لا يستطيع التيار الصاعد حمله، فإنها تسقط على الأرض.

تضرر ولاية تكساس بسبب العواصف

وتضررت العشرات من النوافذ والسيارات والمنازل جراء تساقط الثلوج في ولاية تكساس، وحذرت الولاية السكان، كما طلبت توخي الحذر أثناء السير في الشوارع.

أكبر حبات ثلج سقطت على الإطلاق

وسقطت أكبر حبات الثلج التي تم الإبلاغ عنها على الإطلاق في الولايات المتحدة في مدينة فيفيان بولاية داكوتا الجنوبية، وذلك عام 2010، حينها ذكرت إدارة المحيطات والغلاف الجوي «NOAA» أن حبة الثلج بعرض 8 بوصات ووزنها حوالي 2 رطل.