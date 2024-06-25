«دار الكتب» تحتفي بمسيرة المؤرخ أيمن فؤاد سيد الخميس المقبل

تحتفي الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالدكتور أيمن فؤاد سيد أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة، وخبير المخطوطات وعضو اللجنة العلمية لمركز تحقيق التراث؛ لإذافته إلى المكتبة العربية الكثير من فنون الفكر الإنساني في الموضوعات التاريخية.

تكريم الدكتور أيمن فؤاد سيد

وفي بيان صحفي، أوضحت الهيئة العامة لدار الكتب، أن تكريم الدكتور أيمن فؤاد جاء بمناسبة حصوله مؤخرًا على جائزة الدوحة للكتاب العربي في دورتها الأولى التأسيسية لعام 2024، بصفته متخصصا في فرع من فروع المعرفة، وهي العلوم التاريخية، ومن المقرر إقامة الاحتفال يوم الخميس 27 يونيو الجاري، الساعة 12 ظهرا بقاعة علي مبارك بمبنى دار الكتب والوثائق القومية – كورنيش النيل.

مسيرة الدكتور أيمن فؤاد

ووفقا لبيان دار الكتب، وُلِد الدكتور أيمن فؤاد عام 1949 وحصل على ليسانس آداب قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1972، وحصل على الماجستير في التاريخ الإسلامي من نفس الكلية والجامعة عام 1985، ونال الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة السوربون عام1986، وهو أستاذ زائر بجامعات متعددة منها: باريس، طوكيو،الجامعة الأمريكية، والكويت.

وتدرج في مناصب علمية وبحثية متعددة منها، العمل باحثًا بمعهد المخطوطات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من 1972- 1973، وأمين مكتبة القسم العربي بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة عام 1990، وأمين مكتبة المعهد الهولندي للآثار والبحوث العربية، ثم مديرًا لمركز المخطوطات بجامعة الأزهر، مديرًا لدار الكتب المصرية 1994- 1995.

كتب الدكتور أيمن فؤاد

ويضم إنتاج الدكتور أيمن فؤاد الفكري عددا كبيرا من الكتب، والمؤلفات، والتراجم، والفهارس والأبحاث والدراسات؛ ومن بين كتبه الشهيرة:

1ـ الجزء الأربعون من أخبار مصر للمسبحي، طبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 1978.

2- المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر- طبعة القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية.

3ـ نصوص من أخبار مصر لابن المأمون- طبعة القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، 1983.

4ـ مسالك الأبصار وممالك الأمصارلابن فضل الله العمري، طبعة القاهرة، المعهد العلمي للآثار الشرقية، 1985.

5ـ الوافي بالوفيات لخليل بن أيبك الصفدي الجزء 18 طبعة بيروت، المعهدالألماني للأبحاث الشرقية، 1988.

6ـ القانون في ديوان الرسائل إلى من نال الوزارة لابن الصيرفي، طبعة القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1990.

7ـ رسائل المقريزي في إغاثة الأمة وكشف الغمة وشذور العقود للمقريزي، 1992.