محافظة الجيزة ترفع 2300 حالة تعد وإشغالات للمقاهي والكافيهات والمحال

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام، ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

نتائج حملات محافظة الجيزة

وأعلن راشد نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين والتي أسفرت عن ضبط 2300 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال والباعة الجائلين.

غلق وتشميع المنشآت التجارية المخالفة

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عددا من المحلات والمنشآت التجارية المخالفة غير الملتزمة بمواعيد الغلق.