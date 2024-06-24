فتح قنوات اتصال لحل شكاوى المواطنين في الجيزة

استجاب اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس حي العمرانية لشكاوى المواطنين الخاصة، بإزالة التعديات والبروز وإشغالات المحال والمنشآت التجارية، خلال لقاء أسبوعي من أجل الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها وإزالتها في أقرب وقت ممكن، لضمان تحسين مستوى الخدمات المُقدمة.

الحملات المكبرة لرفع الإشغالات

وواصلت أجهزة حي العمرانية بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المُتخصصة بالحي الحملات المكبرة لرفع الإشغالات، ومٌواجهه ظاهرة البناء المخالف وسير التوكتوك عكس الاتجاه.

رفع البلدورات والأوتاد الحديدية

وأسفرت الحملات عن رفع 85 إشغال بشارع سيدي عمار العمرانية الشرقية و115 إشغال بشارع استوديو الأهرام، وشارع فاطمة رشدي، و125 إشغال أعلى النفق وشارع ترعة الزمر، و96 إشغال بشارع الشعب وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين إضافة إلى رفع البلدورات والأوتاد الحديدية التي تسبب إعاقة لحركة المارة بشارع الثلاثيني.

إعادة الشيء لأصله

وضبطت الحملات 4 تكاتك سير عكس الاتجاه، بشارع ترعه الزمر، إضافة إلى متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض الإضاءة بيفط وواجهات إعلانات المحلات بشارع فيصل، وشارع خاتم المرسلين بتواجد الإدارات المعنية وتجريد ورفع مخلفات بشارع الهرم وشارع العشرين بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.