حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة خلال إجازة عيد الأضحى بقرى مركز ملوي

كثفت الوحدات المحلية، بقرى مركز ملوي بمحافظة المنيا، حملاتها، لرفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة ونقاط التجميع، خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم، بزيادة الاهتمام بمنظومة النظافة العامة.

حملات نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع

وتنفيذاً لتوجيهات تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة ملوي، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملات نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالمدينة وقرى المركز التابع لها.

شملت الحملة رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بنطاق الوحدات المحلية التسع بقرى: «البرشا ـ نواي – المعصرة - دروة - تندة – تونا الجبل – ابشادات ـ الروضة ـ قلندول»، حيث جرى نقل كافة المخلفات إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي.

استمرار أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة

وحسب بيان لمحاقظة المنيا، تواصل الوحدات المحلية أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، بنطاق الوحدات التسع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق الرئيسية وخلق سيولة مرورية أمام المارة.