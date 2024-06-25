مدير وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس: نمتلك جهاز قسطرة فريد عالميا

قال الدكتور أحمد البسيوني مدير وحدة السكتة الدماغية الجديدة بجامعة عين شمس، إن افتتاح الوحدة الجديدة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لعلاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية حدث هام لخدمة المريض المصري، مشيرًا إلى التميز والتفرد للوحدة التي تمتلك جهاز لا يوجد في الشرق الأوسط سوي في مصر ولا يوجد منها سوي 10 أجهزة في العالم.

أكّد مدير وحدة السكتة الدماغية خلال افتتاح فعاليات الوحدة بحضور عدد من الوزراء، أنَّ السكتة الدماغية من أخطر الأمراض التي يواجهها الإنسان وتحتاج إلى طرق علاج سريعة ودقيقة، وهذا ما يتمّ في الوحدة الجديدة التي تمّ تجهيزها بـ26 سرير بها كل الإمكانيات الطبية وأجهزة السونار وإعادة تأهيل المرضى وجهاز القسطرة المخية.

وأضاف البسيوني أنَّ هناك إصابات لـ250 ألف حالة سنوياً في مصر بمرض السكتة الدماغية، موضحاً أنَّ تأثير المرض كبير على المريض اجتماعي ومادي ونفسي فضلا عن تعطل عن العمل وكذلك احتياج المصاب لمرافق بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الامريكية تنفق 70 مليار دولار على هذا المرض.

وتابع أنَّه هناك وحدتين للسكتة الدماغية وما يسمى بالمركز المتكامل لعلاج السكتة الدماغية، إذ تمّ توفير مريض الطوارئ للدخول تحت جهاز القسطرة لتقديم العلاج بشكل مباشر، وتمّ استيراد أفضل جهاز قسطرة بالعالم لم يوجد مثله بالشرق الأوسط وتمّ تجهيز أسانسير خاص لتقديم الخدمات للمرضى، وهو جهاز هجين يقوم بعمل أشعة بالصبغة بشكل سريع والجهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي، بحيث خلال دقيقتين يرسل الداتا الخاصة بالمريض لاتخاذ الاجراء العلاجي المناسب.