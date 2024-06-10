أسعار 4 أجهزة أساسية لكل منزل خلال الصيف.. أبرزها المروحة والتكييف

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، تزداد حاجة الناس إلى الأجهزة الكهربائية التي تخفف عليهم وطأة الحرارة، وعلى رأسها المراوح والتكييفات، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى التي لا غنى عنها في أي منزل، ولذا نقدم لكم قائمة بأسعار 4 أجهزة منزلية مهمة، وفقا لأسواق البيع الإلكتروني.

أسعار المراوح

- مروحة أكاي 18 بوصة 5 ريشة، لون أسود، 100 واط يبلغ سعرها 1193 جنيها.

- مروحة عمود 18 بوصة، 3 سرعات من ميجا متعدد الألوان 100 واط بسعر 1000 جنيه.

- مروحة حائط نوتيكال 18 انش، 3 منافذ، 100 واط بسعر 770 جنيها.

- مروحة حائط شبح 20 بوصة 3 شفرات بدون ريموت من فريش صنف 5352، متعدد الألوان 1000 وات بسعر 1864 جنيها.

أسعار التكييفات

- تكييف هواء يونيون اير ساخن وبارد ART 012- حصان 1.5 يبلغ سعره 21 ألفا و500 جنيه.

- تكييف سبليت بارد فقط من كريازي، موديل KAC 12 ،CO 1.5 حصان يبلغ سعره 20,450 جنيه.

- تكييف سبليت بنظام تربو للتبريد فقط من فريش، لون أبيض، 2.25 حصان، موديل FUFW18C/IW، بسعر 31 ألفا و650 جنيها.

- مكيف هواء ميشن للتبريد فقط بقوة 2.25 حصان من ميديا، موديل MSMB1T-18CR يبلغ سعره 31 ألفا و500 جنيه.

أسعار الثلاجات

- ثلاجة نوفروست 2 باب من تورنيدو RF-48T-SL، 386 لتر، فضي بسعر21 ألفا و900 جنيه.

- ثلاجة كريازي kh 371 nv/2 سوليتير بريميير تيربو نو فروست - 13 قدم، فضي بسعر 20 ألف جنيه.

- ثلاجة نوفروست باب مزدوج من شارب SJ 48C BK ،396 لتر.

أسود: بسعر 31,200 جنيه.

أسعار البوتاجازات

- بوتاجاز كلاسيك 5 شعلة 60*80 استانلس إشعال ذاتي ولمبة فرن وشواية و2 مفتاح للفرن والشواية منفصلين شعلات نحاس مروحة: يبلغ سعره 7 آلاف و150 جنيها.

- بوتاجاز 5 شعلة تكنوجاز ستانلس كامل بمروحة للفرن مقاس 60/90 يبلغ سعره 9224 جنيها.

- بوتاجاز قائم بذاته من لاجيرمانيا 9C10GLA1X4AWW 5 شعلة غاز، لونه فضي بسعر: 19160 جنيها.