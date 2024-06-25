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«أجمل ما فيكي يا مصر» في ملتقى الهناجر الثقافي الاثنين المقبل

كتب:

إلهام الكردوسي
02:18 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
الدكتور خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي

الدكتور خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي

ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان «أجمل ما فيكي يا مصر» في السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق الأول من يوليو المقبل، وذلك في مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

المشاركة في ملتقى الهناجر

ويتحدث في الملتقى الشاعر الغنائي إبراهيم رضوان، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، الفنان والناقد التشكيلي حسين نوح، الكاتب الدكتور خالد منتصر، الكاتبة والإعلامية سوزان حرفي، الشاعر ناصر دويدار عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر .

وتدير الملتقي الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة شموع بقيادة الفنان سعيد عثمان.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي