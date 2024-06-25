4 توجيهات رئاسية للحكومة بحل أزمة انقطاع الكهرباء.. تفاصيل

يدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تلفزيونية في مؤتمر صحفي بعد قليل، لشرح أبعاد مشكل تخفيف أحمال الكهرباء وخطة الحكومة لمواجهتها.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال اجتماع اليوم لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، أنّ الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وأجهزة الدولة المعنية تعمل على إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.

توجيهات الرئيس السيسي لإنهاء أزمة الكهرباء

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس السيسي لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال، والتي تمثلت فيما يلي.

- إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في أسرع وقت.

- اتخاذ قرارات بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي.

- وضع الآليات الممكنة لإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.

- وضع آليات تضمن إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.