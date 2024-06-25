الطاهري: أزمة الكهرباء إلى زوال.. والحكومة ستضع حلولا للمشكلة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ المواطن بانتظار نتائج اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاص بوضع حلول لأزمة تخفيف الأحمال، فضلا عن متابعة تصريحات المصدر رفيع المستوى، بشأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع حلول جذرية للأزمة.

الطاهري: أزمة الكهرباء إلى زوال

وأكد الطاهري، خلال مداخلة عبر شاشة إكسترا نيوز، أنّ أزمة الكهرباء إلى زوال، وعلى المواطن أن ينتبه وينتظر حل الأزمة، متابعا: «لن نتوقف عن مواجهة التحديات، هناك عقد اجتماعي جديد ما زال يستقر في مصر، جاء بعد انهيار العقد الاجتماعي الذي جاء بعد ثورة يوليو 1952، وانهار بسبب 25 يناير 2011».

دستور 2014 لبى طموحات المواطن

وتابع أنّ العقد الاجتماعي القديم كبّد خزانة الدولة الكثير، ما تسبب في تراجع الخدمات في كل مرافق الدولة، حتى خرج الناس عليه للمطالبة بحياة ومستقبل أفضل، في وقت عجزت فيه الدولة عن توفير ما يطلبه المواطن، حتى جاء دستور 2014 ولبى طموحات المواطن.

وأوضح: «نحن أمام عقد اجتماعي جديد سيقدم الخدمات لكن يجب أن نتحمل قيمتها، وهو عقد اجتماعي يختلف عن القديم، وأمامه سنوات ليحقق المطلوب منه، وكل ما تفعله الإدارة الوطنية الحالية أنّها تحافظ على استقرار مصر وتثبت دائما أنّها على نقطة الاتزان».

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إنه من متابعة مجريات أزمة الكهرباء وتفاعلات الرأي العام وآراء المواطنين فحالة الغضب لها ما يبررها لأن الكهرباء تمس مصالح الناس ومعيشتهم والجميع متضرر منها ويعاني منها.

ولفت إلى أنّ حالة الغضب لدى المصريين لها ما يبررها، فالجميع متضرر ويعاني، مضيفا: «تتزامن الانقطاعات مع موجة حر عالمية، وامتحانات الثانوية العامة لنحو 600 ألف طالب.