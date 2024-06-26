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هنا الزاهد تستعد لتصوير مسلسل جديد لموسم رمضان 2025

كتب:

ضحى محمد
08:41 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
هنا الزاهد

هنا الزاهد

تستعد الفنانة هنا الزاهد لتصوير مسلسلها الجديد استعدادًا لموسم رمضان عام 2025، بعد غيابها العام الماضي عن دراما رمضان.

هنا الزاهد ودراما رمضان 2025

وتعاقدت الفنانة هنا الزاهد على مسلسل رمضاني جديد لعام 2025، بمسلسل إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي، والعمل فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وتشارك هنا الزاهد، الفنان هشام ماجد للمرة الثانية في بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، ومن المنتظر عرضه العام الجاري.

أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما

وتدور أحداث فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، في إطار التشويق والإثارة حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب في فترة زمنية لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص المترابطة والمتصلة ببعضها البعض عبر الإنترنت، إذ يفصح كل منهم عن حالته وتقلباته النفسية للآخرين.

من أبطال الفيلم هشام ماجد وهدى المفتي ومي عمر وأحمد السعدني وهنا الزاهد وخالد أنور ومحمد الشرنوبي وأسماء جلال ومايان السيد ومحمد سلام، ومن إنتاج السبكي وتأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.