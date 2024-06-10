هنا الزاهد تمازح الجمهور بفيديو لـرحمة أحمد.. والأخيرة: «هفرد وشي»

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو من كواليس التحضير لمسرحية ميمو للفنان أحمد حلمي، المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل.

هنا الزاهد تمازح الجمهور بفيديو لـ رحمة أحمد

وظهرت هنا الزاهد رفقة الفنانة رحمة أحمد، التي بدت عليها علامات الحزن الشديد، وعلقت هنا الزاهد على الفيديو قائلة: «المفروض بنعمل كوميدي .. my view».

وأعادت الفنانة رحمة أحمد نشر الفيديو من جديد على صفحتها الشخصية «انستجرام»، وعلقت: «مستنياكم أول أيام العيد، أكون فردت وشي».

عرض مسرحية ميمو للمرة الأولى في القاهرة

وتقدم المسرحية لأول مرة فى القاهرة ضمن موسم عيد الأضحي المبارك، وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر المسرحية بأكثر من فئة وتبدأ الفئة الأولى بـ1500 جنيه، أما الفئة الثانية تصل سعرها لـ1250 جنيها والفئة الثالثة 900 جنيه والفئة الرابعة تصل سعرها لـ750 جنيها والفئة الخامسة والأخيرة تصل سعرها لـ500 جنيه.

أبطال مسرحية ميمو

مسرحية ميمو تضم العديد من الفنانين مع أحمد حلمي، منهم: هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.