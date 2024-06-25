أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل، بعد انتهاء امتحانات الدور الأول خلال الأسابيع الماضية بجميع المدارس، ومن المقرر أن تبدأ يوم 27 يوليو المقبل.

ويهتم أولياء الأمور والطلاب والطالبات بمعرفة موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل بمحافظة المنوفية، ليجتهد الطلاب في هذه الفرصة الثانية بالنسبة لهم.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل محافظة المنوفية

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، استعداد كافة المدارس لاستقبال جميع الطلاب المراحل الثلاث، موجهًا مديري الإدارات التعليمية متابعة التجهيزات والامتحان على مدار اليوم وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب أو المراقبين.

وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 لجميع المراحل محافظة المنوفية للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية من خلال الاطلاع على الصور التالية: