موعد امتحانات الدور الثاني 2024.. تنطلق الشهر المقبل

تستعد المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لموعد امتحانات الدور الثاني 2024 التي تنطلق الشهر المقبل بالقاهرة والجيزة وغيرها في مختلف المراحل التعليمية من ابتدائي وإعدادي وثانوي، وبعد اعتماد محافظ الجيزة، موعد امتحانات الدور الثاني 2024 بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تنطلق الامتحانات وفق كل مرحلة.

المرحلة الابتدائية

وفيما يتعلق بالمرحلة الابتدائية، تبدأ مواعيد امتحانات الدور الثاني 2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من 22 حتى 27 يوليو المقبل.

المرحلة الإعدادية

أما المرحلة الإعدادية تنطلق مواعيد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الإعدادى من 22 يوليو حتى 27 يوليو، أمام الدور الثانى للشهادة الإعدادية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس المقبل.

وفيما يتعلق بالثانوية، امتحانات الدور الثاني بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوى العام تستمر خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024، أما الدو الثانى للتعليم الفني والدبلومات بمختلف تخصصاته خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024.