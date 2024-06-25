اقترب موعد امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل 2024 بالشرقية، سواء الابتدائية، أو الإعدادية، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث تخصص هذه الامتحانات، للطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق بالنجاح في الدور الأول.

موعد امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل 2024 بالشرقية

وأوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 م، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مضيفًا أنه من المقرر إعلان موعد امتحانات الدور الثاني للصفين الاول والثاني الأيام المقبلة.

الامتحانات ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو

وأشار وكيل الوزارة خلال بيان، إلى أن امتحانات الدور الثاني ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، لافتا إلى أنه سيتم توفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

ولفت إلى أن مواعيد امتحانات الدور الثاني لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي للعام الدراسي 2023 /2024 م كالتالي:

· تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الرابع الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/ 7/ 2024 وتنتهي يوم الأحد 28/ 7 / 2024.

· تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الخامس الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/ 7/ 2024 وتنتهي يوم الأحد 28/ 7 / 2024.

تعقد امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/ 7/ 2024 وتنتهي يوم الأحد 28/ 7 / 2024.

· تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الإعدادي ( عام - مهني) على مدار 5 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/ 7 / 2024 وتنتهي يوم الإثنين 29/ 7 / 2024.

· تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الإعدادي ( عام -مهني) على مدار 5 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/ 7/ 2024 وتنتهي يوم الإثنين 29/ 7 / 2024.

تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي (عام - رياضي - مهني) على مدار 6 أيام تبدأ يوم السبت 3/ 8/ 2024 وتنتهي يوم الخميس 8/ 8/ 2024.