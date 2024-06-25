رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

في اليوم العالمي له.. «هيئة الدواء» تصدر تقريرا رسميا بشأن مرض البهاق

كتب:

مريم الخطري
03:49 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
البهاق

البهاق

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تقريرا رسميا، بشأن اليوم العالمي للبهاق، مشيرة إلى أنه مرض غير معدٍ ولكنه مرضا مناعيا مزمنا يتسبب للمريض في فقدان لصبغة الجلد، منوهة إلى ضرورة مراعاة السلامة النفسية لمريض البهاق ووجوب الاهتمام به بالتوازي مع الجانب العلاجي. ​

أعراض مرض البهاق

وحددت هيئة الدواء المصرية، في التقرير، أعراض مرض البهاق وجاءت على النحو التالي:

- فقدان لون الجلد على شكل بقع، حيث يظهر عادة على اليدين والوجه والمناطق المحيطة بفتحات الجسم والأعضاء التناسلية.

- ظهور الشيب المبكر على شعر فروة الرأس أو الرموش أو الحواجب أو اللحية وتحوله إلى اللون الأبيض أو الرمادي.

- تغير لون الأنسجة التي تبطن الفم والأنف من الداخل «الغشاء المخاطي».

اقرأ المزيد:

معلومات عن عشبة سحرية تعالج مرض البهاق.. إنجاز مصري جديد

إنجاز علمي مصري.. اكتشاف نبات جديد يعالج البهاق والأمراض الجلدية

أسباب مرض البهاق وطرق علاجه.. هاني الناظر يحذر من العلاجات الموضعية

هاني الناظر يزف بشرى لمرضى البهاق: له علاج بالصيدليات والأبحاث لا تتوقف
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.