في اليوم العالمي له.. «هيئة الدواء» تصدر تقريرا رسميا بشأن مرض البهاق

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تقريرا رسميا، بشأن اليوم العالمي للبهاق، مشيرة إلى أنه مرض غير معدٍ ولكنه مرضا مناعيا مزمنا يتسبب للمريض في فقدان لصبغة الجلد، منوهة إلى ضرورة مراعاة السلامة النفسية لمريض البهاق ووجوب الاهتمام به بالتوازي مع الجانب العلاجي. ​

أعراض مرض البهاق

وحددت هيئة الدواء المصرية، في التقرير، أعراض مرض البهاق وجاءت على النحو التالي:

- فقدان لون الجلد على شكل بقع، حيث يظهر عادة على اليدين والوجه والمناطق المحيطة بفتحات الجسم والأعضاء التناسلية.

- ظهور الشيب المبكر على شعر فروة الرأس أو الرموش أو الحواجب أو اللحية وتحوله إلى اللون الأبيض أو الرمادي.

- تغير لون الأنسجة التي تبطن الفم والأنف من الداخل «الغشاء المخاطي».