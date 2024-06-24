فرصة تدخل منها هندسة.. مدارس بعد الإعدادية بمجموع 170 وأقل بالمحافظات

فرصة كبيرة لطلاب الشهادة الإعدادية وجود مدارس بعد الإعدادية تقبل بمجموع 170 وأقل خاصة للطلاب الذين فاتهم قطار الثانوية العامة في مختلف المحافظات، إذ أن هناك مدارس توفر فرص عمل بعد التخرج، وأخرى تعد فرصة كبيرة للالتحاق بكلية الهندسة.

مدارس بعد الإعدادية بمجموع 170 وأقل بالمحافظات

وحددت مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات عددا من مدارس بعد الإعدادية تقبل بمجموع 170 وأقل، ومن ضمنها الآتي:

- المجموع من 170:

- مدرسة الضبعة النووية.

- مدرسة الطاقة الشمسية.

- مدرسة غبور للسيارات.

- مدرسة توشيبا العربي.

- مدرسة السويدي الثانوي.

- مدرسة we للاتصالات.

- مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي.

- مدرسة السكك الحديد والطرق.

- مدرسة الذهب والمجوهرات.

- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع.

- مدرسة الأثاث بدمياط.

- مدرسة الثانوي البحري.

- مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية.

- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة البتروكيماويات.

- المدرسة التجارية المتقدمة.

- مدرسة الغزل والنسيج.

- مدرسة الميكاترونيات بمدينة بدر.

- مدرسة مبارك كول.

- مدرسة إلكترو مصر.

- مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام.

- مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان.

- مدرسة أحمد تعلب الفندقية.

- مدرسة البترول.

- مدرسة التمريض العام.

- مدرسة العسكرية الرياضية.

- مدرسة المتفوقين.

- مدرسة الثانوي الجوي.

- مدرسة الثانوي الإيطالي سالزيان.

- مدرسة الثانوي البريطاني.

مدارس تقبل أقل من 170 درجة

وحددت مديريات التربية والتعليم عددا من المدارس التي تقبل أقل من 170 درجة والتي من ضمنها:

- مدارس الثانوية التجارية والتي تقبل من 140 درجة ويمكن من خلال الالتحاق بكلية التجارة

- مدارس الثانوي الفندقي تقبل من 150 درجة ويمكن من خلال الالتحاق بكلية السياحة والفنادق

- الثانوي الزراعي: من 140 إلي 160 علي حسب السنوات الدراسية ويمكن أن تتيح للطلاب الالتحاق بكلية الزراعة

- الثانوي الصناعي تصل ل140 درجة وتتيح للطلاب الالتحاق بكلية الهندسة.

مدارس لا تقبل بتنسيق محدد

وأوضحت رحاب أحمد عبد الرازق مسئول العلاقات العامة بمدرسة المصرية للتلمذة بالدقهلية لـ«الوطن» أن المدرسة توفر فرص للطلاب للالتحاق بالمدرسة بعد الإعدادية دون الحاجة لتنسيق محدد لكن يجب أولا تخطي الاختبارات والمقابلة الشخصية.