محافظ الجيزة يكافئ 3 عمال نظافة لتفانيهم في العمل خلال عيد الأضحى

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ثلاثة من عمال النظافة التابعين لهيئة النظافة والتجميل ومنحهم مكافأة مالية، وذلك لتفانيهم في العمل والقيام بالمهام المكلفة لهم على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتواجد بالشارع خلال ساعات الذروة من الطقس شديد الحرارة.

تكريم العمال بسبب تفانيهم في العمل

وجاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من الإدارة العامة للمراجعة والرصد الميداني بعد إجراء عمليات الرصد والمتابعة الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتواجد العمال بالقطاعات المكلفين بها وتفانيهم بالعمل.

والعمال المكرمين هم عادل نصر حامد من العاملين بمنطقة ملف السينما بحي الوراق، وخالد زيان أحمد من العاملين بمحيط مستشفي الوراق المركزي، ونبيل محمد بدر من العاملين بشارع الملك فيصل بمنطقة سهل حمزة.

تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل

وأكد المحافظ أنّ الهدف من منظومة المتابعة الميدانية هو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل، وخلق جو تنافسي يضمن في النهاية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء، لافتا إلى متابعة حاله النظافة بالشوارع بكافه قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييما دوريا لهم، لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسنا في منظومة العمل.

وقدم محافظ الجيزة شكره وتقديره لعمال النظافة على تفانيهم في العمل، مشيرًا إلى أن العامل هو من يبني الوطن ودوره من أهم الأدوار داخل المجتمع، وأعرب عن تقديره لهم ولدورهم الرئيسي في إظهار المحافظة بالمظهر اللائق، مؤكدا أنهم الركيزة الأساسية في مختلف القطاعات على مستوى المحافظة.