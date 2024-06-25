أستاذ طب الأطفال: عدوى النزلات المعوية تنتشر في حمامات السباحة

حذرت الدكتورة نانسي أبو شادي، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة من انتقال العدوى من حمامات السباحة خلال فترة الصيف، موضحة أن هناك جراثيم وكتيريا موجودة على سطح المياه في حمامات السباحة لا تمت بالكلور.

عدوى حمام السباحة

أكدت أبو شادي خلال لقائها عبر برنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر قناة dmc، أن أكثر العدوى المنتشرة بين الأطفال في حمامات السباحة هي النزلات المعوية والإسهال، وعلامتها أن الطفل يستغيث من ألم في بطنه بمجرد النزول، وأن الأمراض التي تنتقل للأطفال أثناء تواجدهم داخل حمام السباحة إلتهابات المعدة والأمعاء تشمل أعراض والتهابات المعدة والأمعاء من حمامات السباحة الغثيان والقيء والإسهال وآلام البط، و التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والتهابات المسالك البولية ، ولتهابات قناة الأذن الخارجية والتهاب الجيوب الأنفية، والتهابات العي.

الإحتياطات والنصائح

وأوضحت أنه يجب أخذ عدة احتياطات للشاب الكبير سنا والطفل، منها غسل الجسم جيدا بماء نظيف، قبل نزوله لحمام السباحة، تحسبا لوجود أي جراثيم عليه، وأيضا من بين الإحتياطات والنصائح عدم نزول أي إفرازات داخل حمام السباحة سواء كانت من اللعاب أو التبول بالنسبة للإطفال الصغيرة.