حكاية الفيديو الممنوع.. غازات سامة في سماء قرية صينية

أثار فيديو متداول لسقوط حطام صاروخ صيني الرعب في قلوب الملايين من رواد منصات التواصل الاجتماعي، إذ سقط الحطام فوق قرية جنوب غرب الصين بعد وقت قصير من انطلاق صاروخ لونغ مارش 2 سي من مركز لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، مساء السبت الماضي.

تصاعد المزيج من الأبخرة والغازات السامة التي ظهرت في لون برتقالي كسا سماء القرية الصينية، وظهر السكان من الكبار والأطفال وهم يركضون في رعب بعيدًا عن حطام الصاروخ، وقال عدد منهم في تصريحات نشرتها economictimes، إنهم سمعوا صوت انفجار قوي بعد سقوط الحطام على الأرض، ومن بعدها بدأوا في الشعور بروائح نفاذة من الأبخرة المتصاعدة.

June 22: the booster of a Long March 2C fell into a village — most likely in Guiding County (贵定县), Guizhou — after the SVOM X-Ray Telescope was launched from Xichang Satellite Launch Center in Sichuan.



The Long March 2C launch vehicle uses highly toxic hypergolic…