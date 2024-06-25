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حكاية الفيديو الممنوع.. غازات سامة في سماء قرية صينية

كتب:

آية الله الجافي
06:17 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
سقوط حطام صاروخ في الصين

سقوط حطام صاروخ في الصين

أثار فيديو متداول لسقوط حطام صاروخ صيني الرعب في قلوب الملايين من رواد منصات التواصل الاجتماعي، إذ سقط الحطام فوق قرية جنوب غرب الصين بعد وقت قصير من انطلاق صاروخ لونغ مارش 2 سي من مركز لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، مساء السبت الماضي.

ركض السكان في رعب

تصاعد المزيج من الأبخرة والغازات السامة التي ظهرت في لون برتقالي كسا سماء القرية الصينية، وظهر السكان من الكبار والأطفال وهم يركضون في رعب بعيدًا عن حطام الصاروخ، وقال عدد منهم في تصريحات نشرتها economictimes، إنهم سمعوا صوت انفجار قوي بعد سقوط الحطام على الأرض، ومن بعدها بدأوا في الشعور بروائح نفاذة من الأبخرة المتصاعدة.

ورغم سقوط حطام الصاروخ، أكدت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، نجاح إطلاق صاروخ لونغ مارش 2 سي Long March 2C، وحذر مسؤولو الحكومة الصينية السكان من تداول فيديو حطام الطائرة أو التقاط صور له وبثها على الإنترنت.   

غازات وأبخرة سامة  

وفيما يخص المخاطر الصحية التي تسببها الغازات المنطلقة جراء وقوع حطام الصاروخ، يقول ماركوس شيلر، خبير الصواريخ والباحث المشارك في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن حطام صاروخ لونغ مارش 2 سي يستخدم وقودا سائلا يتكون من رباعي أكسيد النيتروجين وثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل، وهذا المزيج سام للغاية ومسبب للسرطان.

ويضيف في تصريحات نشرتها economictimes  أنه بالرغم من إيقاف وكالات الفضاء الغربية استخدام هذا المزيج شديد السمية لبرامجها الفضائية، إلا أن الصين وروسيا يستخدمان تلك الغازات ما قد يؤدي لمخاطر صحية عديدة في حالة سقوط حطام الصواريخ في أماكن مأهولة بالسكان.

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بقلم آية الله الجافي