حكاية الفيديو الممنوع.. غازات سامة في سماء قرية صينية

أثار فيديو متداول لسقوط حطام صاروخ صيني الرعب في قلوب الملايين من رواد منصات التواصل الاجتماعي، إذ سقط الحطام فوق قرية جنوب غرب الصين بعد وقت قصير من انطلاق صاروخ لونغ مارش 2 سي من مركز لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، مساء السبت الماضي.

ركض السكان في رعب

تصاعد المزيج من الأبخرة والغازات السامة التي ظهرت في لون برتقالي كسا سماء القرية الصينية، وظهر السكان من الكبار والأطفال وهم يركضون في رعب بعيدًا عن حطام الصاروخ، وقال عدد منهم في تصريحات نشرتها economictimes، إنهم سمعوا صوت انفجار قوي بعد سقوط الحطام على الأرض، ومن بعدها بدأوا في الشعور بروائح نفاذة من الأبخرة المتصاعدة.

June 22: the booster of a Long March 2C fell into a village — most likely in Guiding County (贵定县), Guizhou — after the SVOM X-Ray Telescope was launched from Xichang Satellite Launch Center in Sichuan.



The Long March 2C launch vehicle uses highly toxic hypergolic… pic.twitter.com/8g9YFv8aEV — Byron Wan (@Byron_Wan) June 23, 2024

ورغم سقوط حطام الصاروخ، أكدت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، نجاح إطلاق صاروخ لونغ مارش 2 سي Long March 2C، وحذر مسؤولو الحكومة الصينية السكان من تداول فيديو حطام الطائرة أو التقاط صور له وبثها على الإنترنت.

غازات وأبخرة سامة

وفيما يخص المخاطر الصحية التي تسببها الغازات المنطلقة جراء وقوع حطام الصاروخ، يقول ماركوس شيلر، خبير الصواريخ والباحث المشارك في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن حطام صاروخ لونغ مارش 2 سي يستخدم وقودا سائلا يتكون من رباعي أكسيد النيتروجين وثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل، وهذا المزيج سام للغاية ومسبب للسرطان.

ويضيف في تصريحات نشرتها economictimes أنه بالرغم من إيقاف وكالات الفضاء الغربية استخدام هذا المزيج شديد السمية لبرامجها الفضائية، إلا أن الصين وروسيا يستخدمان تلك الغازات ما قد يؤدي لمخاطر صحية عديدة في حالة سقوط حطام الصواريخ في أماكن مأهولة بالسكان.