لماذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة روس؟.. 4 أسباب مهمة

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو، والجنرال الروسي البارز فاليري جيراسيموف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب وكالة «رويترز».

قرار صدور مُذكرات الاعتقال ضد «شويجو»، و«جيراسيموف»، سببها ارتكاب جرائم حرب، وضد الإنسانية، وتوجيههما بشن هجمات ضد مدنيين وأهداف مدنية في أوكرانيا خلال الحرب المُستمرة منذ أكثر من عامين.

مذكرات الاعتقال ضد مسؤولين روس تصل إلى 8

وأوضحت الوكالة أنه بذلك يرتفع عدد مُذكرات الاعتقال الصادرة ضد كبار المسؤولين الروس إلى 8 أشخاص، منذ بداية الحرب بين موسكو وكييف في فبراير عام 2020، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، عن أسباب صدور مذكرات الاعتقال ضد سيرجي شويجو وفاليري جيراسيموف، إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن المٌشتبه بهما يتحملان مسؤولية الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية ضد البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية بين 10 أكتوبر 2022 والتاسع من مارس 2023.

موسكو ترفض خطوة «الجنائية الدولية»

ورحبت كييف بخطوة المحكمة الجنائية الدولية، لكن موسكو رفضتها ووصفتها بأنها لا معنى لها من الناحية القانونية.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد قرار «الجنائية الدولية»: «يجب على كل مجرم شارك في تخطيط وتنفيذ هذه الهجمات أن يعلم أن العدالة ستتحقق»، ونأمل أن نراهم خلف القضبان.