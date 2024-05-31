8 عادات صحية لتقليل خطر الوفاة المبكرة.. أبرزها الإقلاع عن التدخين

دراسة حديثة أجرتها جمعية القلب الأمريكية فجرت مفاجأة، عن التأثير الكبير لنمط الحياة الصحي على خفض خطر الوفاة المبكرة، لاسيما الناتج عن الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الدراسة سلطت الضوء على 8 عادات، يمكن من خلالها تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 36%، حتى لدى الأشخاص المهيئين وراثيًا للإصابة بهذه الأمراض.. فما هي تلك العادات؟

تقليل خطر الوفاة المبكرة

شملت دراسة فرامنغهام للقلب التي بدأت عام 1948، أكثر من 5600 مشارك، وتابع الباحثون خلال فترة طويلة من الزمن الحالة الصحية للمشاركين، وحللوا تأثير عاداتهم الصحية على صحتهم وخطر الوفاة المبكرة، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم» فقد

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك 8 عادات صحية ساعدت في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وبالتالي تقليل خطر الوفاة المبكرة الناتجة عن هذه الأمراض، وتتمثل هذه العادات في:

8 عادات صحية لتقليل خطر الوفاة المبكرة

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والدهون الصحية. الحصول على قسط كاف من النوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة. الإقلاع عن التدخين. ممارسة الرياضة بانتظام. الحفاظ على ضغط الدم في المستوى الطبيعي. التحكم في مستويات السكر في الدم. الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم طبيعيًا. الحفاظ على وزن صحي.

التأثير الإيجابي على العمر البيولوجي للمشاركين

الدراسة أكدت أيضًا أن هذه العادات الصحية كان لها تأثيرًا إيجابيًا على العمر البيولوجي للمشاركين؛ إذ أظهرت نتائج اختبارات الشيخوخة البيولوجية أن الأشخاص الذين اتبعوا نمط حياة صحي تمتعوا بأعمار بيولوجية أصغر بكثير من أعمارهم الزمنية، ويشير ذلك إلى أنّ نمط الحياة الصحي يساهم في إبطاء عملية الشيخوخة على مستوى الخلايا، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الدكتور جيانتاوما الباحث الرئيسي في الدراسة، علَّق على أهمية هذه النتائج، قائلًا: «تظهر دراستنا أن اتباع نمط حياة صحي للقلب يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة، حتى لدى الأشخاص المهيئين وراثيًا للإصابة بأمراض القلب»، مضيفًا أن الرسالة والهدف من الدراسة هو تنبيه الجميع للعوامل الصحية الثمانية المتعلقة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.