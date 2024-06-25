«تعليم المنوفية» توضح أسباب زيادة الإقبال على مدارس التعليم الفني

أكد الدكتور خالد الأشهب مدير عام التعليم الفني بالمنوفية، على وجود اهتمام من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال السنوات الماضية على تطوير مدارس التعليم الفني ورفع كفائتها وتلبية جميع طلبات المدرسين والطلاب من أجل تغير مفهوم التعليم الفني والمهني بجميع المحافظات، إذ أصبح هناك إقبالا على المدارس الفنية لأنها تؤهل الطالب إلى سوق العمل فور تخرجه .

الإقبال على مدارس التعليم الفني

وأوضح «الأشهب» في تصريحات لـ «الوطن»، أن طلاب الشهادة الإعدادية تزايدت استفساراتهم عن المدارس الفنية البديلة للثانوية العامة، وزيادة الإقبال عليها عن السنوات الماضية، مما أدى إلى ارتفاع تنسيق بعض المدارس، وذلك لتولي الدولة المصرية تطوير المدارس الفنية منذ عدة سنوات لجذب الطلاب إليها وعدم اعتمادهم على الثانوي العام فقط .

تفضيل المدارس الفنية

وأضاف أن هناك بعض الطلاب الحاصلين على مجموع الثانوي العام يفضلون الدخول في المدارس الفنية لقلة التكلفة والضغوط التي يتعرض لها الطلاب، لافتًا إلى أن الأنظار تتجه الآن إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم المزدوج ومدارس التمريض ومدارس المياه والبترول، وذلك لأنها توفر فرص عمل فور تخرج الطلاب منها .