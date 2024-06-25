كيف تسجل بياناتك بموقع وزارة العمل للحصول على وظيفة؟.. 5 خطوات سهلة

تعمل وزارة القوى العاملة على ربط الباحثين عن العمل بفرص التوظيف المتاحة، وذلك من خلال منظومة إلكترونية متطورة تسمح بالتسجيل الإلكتروني لراغبي العمل، بهدف تسهيل عملية التقديم على الوظائف وتنظيمها، وتوفير الوقت والجهد على كل من الباحثين عن وظائف وأصحاب العمل.

ونوضح عبر السطور التالية كيفية التسجيل بموقع وزرارة العمل للأشخاص الطبيعين ولذوي الإعاقة، من أجل الحصول على وظيفة داخل مصر أو خارجها، للأشخاص.

كيفية التسجيل على موقع وزارة العمل

تبدأ أولى خطوات التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة بالدخول إلى الموقع من هنــــــــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- ستجد عدة اختيارات في الصحفة الرئيسية للموقع، قم بالضغط على أيقونة «تسجيل راغبي العمل».

- إذا كنت مسجلا في الموقع من قبل ستدخل الرقم القومي وكلمة المرور ثم تضغط على تسجيل الدخول.

- أما إذا لم تكن مسجلا من قبل سيتعين عليك أن تضغط على «تسجيل لأول مرة» وتدخل البيانات المطلوبة.

- تتنوع تلك البيانات بين (بيانات شخصية - بيانات المؤهل الدراسي - الخبرات والمهارات - الدورات التدريبية).

- بعد استيفاء جميع تلك البيانات ستضغط على «حفظ ومتابعة»، ثم بعد ذلك قم بالتسجيل وانتظر الرد.

تسجيل ذوي الإعاقة

يمكن لذوي الإعاقة كذلك التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على وظيفة، عن طريق اختيار «تسجيل ذوى الاحتياجات الخاصة» من نفس خانة «تسجيل راغبي العمل» وإدخال البيانات المطلوبة، باتباع نفس الخطوات.