انخفضت 15 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الفراخ اليوم وشعبة الدواجن توضح الأسباب

انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ، بنحو 15 جنيهًا في سعر كيلو الفراخ للمستهلك، وفقًا لشعبة الدواجن.

انخفاض أسعار الدواجن

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن هناك تراجعا ملحوظا في أسعار الدواجن خلال الأيام الحالية، وأرجع هذا الانخفاض في الأسعار إلى ضعف القوة الشرائية خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع الخروج من إجازة عيد الأضحى المبارك.

أسعار الدواجن في المزرعة

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الفراخ الآن تسجل ما قيمته 78 جنيهًا للكيلو من المزرعة، مقارنة مع 87 جنيهًا سعر الكيلو في الفترة ما قبل عيد الأضحى، بانخفاض 10 جنيهات في سعر الكيلو من المزرعة.

أسعار الدواجن للمستهلك

وتابع، بالنسبة لأسعار المستهلك، يسجل سعر كيلو الفراخ الآن 85 جنيهًا للمستهلك، مقارنة سعر الكيلو في فترة ما قبل العيد والذي كان يصل في بعض الأماكن إلى 100 جنيهًا، ليكون بذلك سعر كيلو الفراخ للمستهلك شهد انخفاض 15 جنيهًا.