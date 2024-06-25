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خالد الجندي: افعلوا هذا الأمر يصلح الله لكم الأحوال

كتب:

شريف سليمان
07:04 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه طالب المواطنين الاستغفار والتضرع إلى الله تعالى وكثر الاستغفار لمواجهة المحن، وعند وقوع أزمة الدولار طالبت وقتها بكثرة الاستغفار، والتوسل إلى الله لحل المشاكل، قائلا: «البعض اتخذ كلامي سُخرية وتطاول واستهزاء».

خالد الجندي: مهمة المشايخ والدعاة حث الناس على الإنتاج 

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن لكل شخص دوره، ومُهمة المشايخ والدعاة حث الناس على الإنتاج والعمل والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى حتى انتهت الأزمة.

الجندي: لا تتراجع عزائمنا وأنت تتعامل مع الله

واستكمل الجندي: «الكلام الصح إننا نتعامل مع الله ونثق في الله ولا يرتعد لنا شيء، ولا تتراجع عزائمنا، وأنت تتعامل مع الله والكلام ده بينزل ثقيل على القلوب اللا دينية، وفي ناس بتكره الدين لأسباب كثيرة ممكن تكون نفسية، وعقيلة وشيطانية وبعض الناس فعلا كده».

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