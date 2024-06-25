عادة شائعة تؤدي إلى تآكل الأسنان.. لا تغسلها في ذلك التوقيت

عادة ما ينصح أطباء الأسنان بغسلها مساء قبل النوم، وصباحًا بعد الاستيقاظ، من أجل الحفاظ عليها، لكن هناك وقتا معينا لا ينصح بغسل الأسنان فيه، إذ حذرت طبيبة أسنان من عادة صباحية، يمكن أن تدمر صحة الفم.

طبيبة الأسنان شادي منوشهري، قالت في تصريحات نقلها موقع روسيا اليوم، إن الكثير يقوم بشرب القهوة وقت الصباح بعد تناول وجبة الإفطار، وبعدها نغسل الأسنان، لكن ذلك يسبب ضررًا كبيرًا عليها.

خطورة تنظيف الأسنان في ذلك التوقيت

ونصحت طبيبة الأسنان بعدم غسلها بعد شرب القهوة مباشرة، بسبب احتواء البن على مواد حمضية، وإذا تم تنظيف الأسنان بالفرشة على الفور، فإنّها تؤدي إلى تآكل الأسنان، مؤكدة أنّه يجب تنظيفها قبل الإفطار وليس بعده.

وقالت الطبيبة إنّ الأسنان تتكون من معادن مثل «المينا والعاج والملاط» وطبقة تغطي جذر السن، وبعد الاستيقاظ في الصباح فإنّ الأسنان تكون مغطاة بالبكتريا التي يجب إزالتها قبل بداية اليوم، وحتى قبل تناول الإفطار والقهوة، محذرة من تخطي تلك الخطوة وتناول وجبة الإفطار قبل غسل الأسنان، ما يجعلها تتآكل إضافة إلى حموضة القهوة.

طبيب يحذر من غسل الأسنان بعد تناول الطعام

الدكتور محمد علي الجراحي استشاري جراحة الفم والفكين، أكد أنّه يجب غسل الأسنان مرتين، الأولى في الصباح والثانية في المساء، ويجب غسلها بعد تناول الطعام بنصف ساعة، محذرا من غسلها بعد تناول الطعام مباشرة، لأن أحماض الطعام تهاجم مينا الأسنان، أما للمدخنين فجيب غسلها 3 مرات، مشيرة إلى أنه يجب اختيار معجون أسنان مناسب، ويحتوي على نسبة من «الفلوريد».