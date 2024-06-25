9 حفلات استعراضية وغنائية بعطلة نهاية الأسبوع.. الأسعار والمواعيد

تعمل وزارة الثقافة على تقديم العديد من الحفلات الفنية بأسعار مُناسبة لجميع الفئات، وترضى جميع الأذواق بما تُقدمه من ألوان فنية، سواء غناء، أو موسيقى، أو فرق استعراضية ومسرحية، من خلال إدارتها الثقافية المُتنوعة.

حفلات وزارة الثقافة

تعرض «الوطن» تفاصيل حفلات مركز الإبداعي الفني بقبة الغوري بشارع الأزهر، وحفلات دار الأوبرا، بدءا من اليوم الثلاثاء حتى الجمعة نهاية العطلة الأسبوعية.

حفلات مركز الإبداع الفني بقبة الغوري

- عرض فرقة التنورة، الأربعاء 26-6-202، الساعة الثامنة مساء، وتُقام بصفة مُستمرة يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، ويبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للمصريين.

- عرض فرقة رضا للفنون الشعبية بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية الاستعراضية، يقام الخميس 27 -6- 2024، الساعة الثامنة مساءا، سعر التذكرة 40 جنيها للمصريين.

- عرض فرقة موكب النغم بقيادة الفنان مدثر أبو الوفا، الجمعة 28-6-2024، الساعة الثامنة مساءا.

حفلات دار الأوبرا المصرية

- يقام اليوم حفل موسيقى حجرة، بقيادة الموسيقار محمد شرارة، في تمام الساعة الثامنة والنصف على المسرح الصغير.

- حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، على مسرح سيد درويش الساعة 8 ونصف مساءا.

- حفل نادي السينما على المسرح الصغير، يُقام غدًا الأربعاء الساعة السابعة مساءا.

- حفل بالية جيزيل لفرقة بالية أوبرا القاهرة، على المسرح الكبير، الخميس 27-6-2024، الساعة الثامنة والنصف مساءا.

- حفل مركز تنمية المواهب على المسرح الصغير، الجمعة 28-6-2024 الساعة 8 ونصف مساءا

- حفل بالية جيزيل لفرقة بالية أوبرا القاهرة، على المسرح الكبير، الجمعة 28-6-2024 الساعة الثامنة والنصف مساءا.