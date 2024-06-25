أحمد الرافعي: «ولاد رزق 3» محطة سيتوقف عندها صناع السينما.. وكواليسه مميزة

حل الفنان أحمد الرافعي ضيفا على برنامج «عيش صباحك»، اليوم، تقديم يوسف التهامي وفانا إمام، على إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن أحدث أعماله الفنية.

وقال «الرافعي» عن مشاركته في الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق»: «لم أشاهد الأجزاء السابقة للفيلم بعد طرحها في السينما، ولكن في إحدى المرات كانت عائلتي تشاهده بعد طرحه على المنصات الرقمية، ثم استوقفني دور الفنان أحمد داوود، ودور الفنان خالد الصاوي، وأدركت مدى نجاح الفيلم وحب الجمهور له».

وعن شخصيته «سلطان الغول»، أضاف: «تحدثت مع طارق العريان وحكى لي الموضوع، ولما وصل للسطر المتمم للشخصية أدركت حلاوة الدور وفي نفس اللحظة قلت له متشكر جدا إنك شوفتني في التركيبة دي، مش كتير نتوقع أننا نرى مخرجا مغامرا يختار ممثلا خارج نمط معين الناس اعتادت عليه فيه، وكنت سعيدا جدا باختياري في هذا الدور».

وتابع: «تركيبة الشخصية فيها تحدِ من تحديات التمثيل تفتح الشهية لتقديمها، والموضوع مثل فكرة الكرة إنك تقف في المكان الصح بالملعب لكي تسدد في المرمى، والدور كان مغري خاصة أنه غير متكرر».

وبسؤاله عن كيفية اختياره لأعماله المقبلة بعد نجاح شخصية «سلطان الغول» في «ولاد رزق»، أوضح الرافعي: «في النهاية إحنا فنانين يجري اختيارنا في إطار فني معين للعمل، هي الفكرة إن يكون عندك استعداد وقوة تقول لأ لأي مشاريع وإمتى، فالموضوع ليس مفتوحا للاختيار الحر، ولكني كنت واثقا أن التجربة ستطرحني للصناع بشكل مختلف، ومهم الدور يعجبني وأكون مبسوط وفيه شيء من الإشباع النفسي لي كفنان».

وتابع: «(ولاد رزق) عمل جماعي رائع وكواليسه كانت مميزة، وكانت معظم مشاهدي مع الفنان أحمد عز وكنت أصور في شهر رمضان والموضوع بالطبع كان فيه التزام كبير للانتهاء من العمل بشكل سريع».

وبسؤاله هل يرى أن «ولاد رزق 3» قادر على إعادة للسينما هيبتها، أجاب: «أرى أن الجزء الثالث محطة يجب أن يتوقف عندها الصناع والسينمائيين بالبحث والفحص والدرس، ويقولوا ماذا حدث».

وعن العرض الخاص للفيلم في السعودية، قال الرافعي: «رأينا حفاوة استقبال رائعة خلال العرض الخاص للفيلم في السعودية، خاصة في ظل تواجد نجوم كبار حتى لم يشاركوا في (ولاد رزق) وكان بمثابة عرض خاص غير مسبوق، وكل هذا يروج للصناعة نفسها».