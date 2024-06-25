محلل سياسي: مسلسل الفشل الأمريكي مستمر في مياه البحر الأحمر

أكد الدكتور طلعت سلامة، المحلل السياسي أن الولايات المتحدة الأمريكية واصلت الفشل في البحر الأحمر رغم وجود قواعدها العسكرية منذ زمن بعيد.

قواعد أمريكية في البحر الأحمر

وأضاف سلامة، خلال مداخلة ببرنامج مطروح للنقاش، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك دوافع وأسبابا لوجود القواعد العسكرية بداية منذ أحداث 11 سبتمبر في 2001، وكانت ذريعة لإقامة قواعد عسكرية في البحر الأحمر، الذي يعد الممر التجاري العالمي الدولي الذي يتحكم في معظم التجارة الدولية.

الهجوم على القواعد الأمريكية

ولفت إلى أن هناك عقيدة واحدة لدى حركة حماس والحوثيين، والتي يدافعون من أجلها بالتحالف مع بعضهم البعض، وقد ربط الحوثيون العدوان على القواعد والقوات والبوارج وحاملات الطائرات الأمريكية والغربية، بوقف العدوان على غزة فورا، وإذا لم يتوقف ستظل هذه الضربات الحاسمة، والتي تسببت في رحيل حاملة الطائرات إيزنهاور.