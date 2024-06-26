أسرار عمل الفلفل المخلل زي المحلات في البيت.. خطوات سهلة

الفلفل المخلل من أكثر أنواع المخللات شهرة، إذ يحب البعض تناوله في السلطات والساندويشات ووجبات الطعام المختلفة بسبب مذاقه اللذيذ، لذا تبحث كثير من السيدات عن أسرار عمل مخلل الفلفل بشكل سريع في المنزل.

يُمكن عمل الفلفل المخلل في المنزل بخطوات بسيطة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مكونات عمل الفلفل المخلل في المنزل

فلفل حار مقطع إلى شرائح رفيعة.

خل.

ماء.

سكر.

ملح.

بهارات حسب الرغبة.

ثوم مفروم.

بصل مفروم.

أوراق الغار.

طريقة تحضير الفلفل المخلل

قومي بتقطيع الفلفل الحار إلى شرائح رفيعة وضعيها في إناء كبير.

قومي بغلي مزيج من الماء والخل والسكر والملح والبهارات في قدر واتركي المزيج على نار هادئة حتى يغلي.

ضيفي الثوم المفروم والبصل المفروم وأوراق الغار إلى الفلفل المقطع.

اسكبي المزيج الساخن الذي غليته فوق الفلفل المقطع.

اغلقي الإناء واتركيه جانبا لمدة 24 ساعة على الأقل ليبرد تماما.

بعد مرور هذه المدة، يمكن تخزين الفلفل المخلل في الثلاجة لمدة تتراوح بين الأسبوعين والشهر.

سر نجاح مخلل الفلفل الحار