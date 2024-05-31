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حصاد محصولي الفلفل الأخضر والشطة في أراضي المنوفية (فيديو)

كتب:

عصام علم الدين
08:14 ص | الجمعة 31 مايو 2024
أثناء حصاد محصولي الفلفل الأخضر والشطة

أثناء حصاد محصولي الفلفل الأخضر والشطة

شهدت قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، حصاد محصولي الفلفل الأخضر والشطة داخل الأراضي الزراعية، وسط حالة من الفرحة والبهجة ملأت وجوه الجميع، وتجدد الفرحة يوميًا لأنّ تلك المحاصيل تُحصد كثيرًا، خلال الموسم لأنّها تتجدد تلقائيًا.

المساحة المزروعة والإنتاجية

وأكد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، لـ«الوطن»، أنّ محصول الفلفل ينتشر في عددٍ من القرى بالمحافظة، إذ تبلغ المساحة المزروعة من الفلفل الأخضر 33 فدانًا، بينما يبلغ متوسط إنتاج الفدان 3.2 طن، وإجمالي الإنتاج يبلغ 3163 طن على مستوى المحافظة، بينما محصول الشطة لا تنتشر زراعته باستثناء بعض القرى فقط ويبلغ متوسط إنتاج الفدان منه 4 أطنان.

فرحة المزارعين أثناء حصاد الفلفل الأخضر والشطة 

وقال المهندس أيمن الوحش أحد المزارعين، إنّ الفلفل والشطة يعتمد على زراعتهم كل موسم للاكتفاء منه ذاتيًا في المنزل والتجارة فيه من خلال بيعه في الأسواق بمحافظة المنوفية، ويوم الحصاد يشارك معه أسرته ويكون أشبه بيوم العيد نظرًا للإنتاجية العالية هذا الموسم، وبلغ سعر كيلو الفلفل الأخضر من داخل الأرض 17 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الشطة 25 جنيهًا.

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بقلم عصام علم الدين