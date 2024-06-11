كيف تتفادى سقوط مروحة السقف بشكل مفاجئ؟.. احذر هذه العلامات

قرص حديدي ذو أذرع ثلاثية تتدلى من السقف، وتتمايل ببطء مع تيار الهواء، تعتبر مصدر للراحة في حر الصيف، لكنها تخفي في طياتها أسطورة رعب خالدة، إذ يحدق الكثيرون في مروحة السقف، بينما تدور فوق رؤوسهم، وتنتابهم مخاوف تلامس حدود الواقع، خوف من أن تفلت تلك الكتلة الحديدية وتتحول إلى سلاح فتاك، يسقط على رؤوسهم دون رحمة.

أسباب السقوط المفاجي لمروحة السقف

لم تكن تلك المخاوف مجرد أوهام، بل تأكدت من خلال حوادث حقيقية وقعت خلال الفترة الأخيرة، إذ تتنوع تلك الحوادث، من سقوط المروحة بأكملها، إلى انفصال أحد أذرعها الحادة، تاركة ورائها ضحايا أصيبوا بجروح خطيرة، بل ووفيات في بعض الأحيان.

يقول مهندس الإلكترونيات محمد مجدي، إنّ أخطر ما يواجه أصحاب المنازل هو عدم الصيانة الدورية للمروحة السقف متمثلة في الجلدة الموجودة في «جنش» المروحة التي يُسبب تآكلها إصابة مسامير المروحة بالخلل، وعلى المدى البعيد يحدث خللًا في الماتور، ما يُسبب سقوط المروحة بشكل مُفاجئ.

وأضاف مهندس الإلكترونيات خلال حديثه لـ«الوطن» أنّ هذا الخلل يؤدي إلى تأرجح المروحة يمينًا ويسارًا، وهو ما يتطلب الصيانة الدورية للمروحة في مدة تتراوح بين 6 إلى 7 شهور، أو مع بداية موسم الصيف: «لازم فني يجي قبل بداية الصيف، يشوف لو المروحة محتاجة تتزيّت، أو تتنضف من الأتربة اللي عليها، ويتأكد من سلامة الجنش ومسامير الجنش، وعلى الماسورة، والمسمار اللي ماسك الماسورة من تحت، والمسمار اللي ماسك الجنش من فوق، وبردو مسامير ريش المروحة».

وللمزيد من الأمان، ينصح المهندس محمد مجدي بفك مسامير المروحة واستبدالها بأخرى سليمة، مع وضع «تيلة» أمان احتياطي أو «واير» مثل سلك فرامل الدراجة العادية إلى جانب المسامير، مع مراعاة تغيير «البِلي» في حال إصابتها بالخشونة.

علامات تدل على اقتراب سقوط مروحة السقف

وبحسب «مجدي»، هناك علامات تدل على اقتراب سقوط مروحة السقف:

- يدل الصوت الذي يصدر من المروحة على أنّ هناك شيئًا لا يسير بشكل صحيح، إذ يشير إلى انتهاء العُمر الافتراضي للبلي، أو وجود مشكلات في توصيل الأسلاك.

- تأرجح المروحة يمينًا ويسارًا بشكل ملحوظ يدل على اقتراب سقوطها، وهو ما يستلزم فصل الكهرباء عن المروحة فورًا والاستعانة بفني لحل المشكلة.

- يُعدّ الصدأ بمثابة جرس إنذار يُنذر بضعف الأجزاء المعدنية لمروحة السقف، ممّا يزيد من احتمالية حدوث كسر مفاجئ وتساقطها، ممّا قد يُعرّض حياة الموجودين في المكان للخطر، وتُصبح عملية استبدال مروحة السقف ضرورية حتمية في هذه الحالة.

- إذا ظهرت أذرع المروحة المعدنية بشكل غير متوازن يدفعها للدوران بطريقة غير صحيحة، معناه أنّ مروحة السقف عرضة للتذبذب والسقوط في النهاية.