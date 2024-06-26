معهد البحوث الفلكية يعلن غرة شهر محرم فلكيا 7 يوليو

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 59 بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 6 يوليو.

متى يولد الهلال؟

وأشار إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية يوم الجمعة 29 من ذي الحجة 1445 الموافق 5 يوليو في مدينة القاهرة، وكذلك بجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

6 يوليو.. المتمم لشهر ذي الحجة

وأضاف: «هناك فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية، على الرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولكن لا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم»، مشيرا إلى أنه بذلك يكون يوم السبت 6 يوليو هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445، وبذلك تكون غرة شهر المحرم 1446 فلكيا يوم الأحد 7 يوليو.