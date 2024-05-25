معهد البحوث الفلكية يعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد أول يوم في شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك 2024 ووقفته، موضحاً أن غرة شهر ذي الحجة 1445هـ فلكياً ستكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل، على أن تكون وقفة عرفات لعام فلكيًا يوم السبت 15 يونيو المقبل، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 يونيو المقبل.

عيد الأضحى المبارك 2024

وأوضح المعهد وفقاً لتقرير صادر عنه، أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة 2:39 ظهراً وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ 6 يونيو المقبل، على أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي محافظة القاهرة سيبقي لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، أما بالنسبة لباقي المحافظات فسيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (12 - 20 دقيقة).

استطلاع هلال شهر ذي الحجة 2024

وأشار المعهد إلى أن استطلاع هلال شهر ذي الحجة 2024 سيكون بالتنسيق بين دار الإفتاء المصرية و المعهد، لافتًا أن الرأي النهائي لعيد الأضحى وبداية الشهر الكريم يرجع للمملكة العربية السعودية، وذلك لارتباط موعد عيد الأضحى بمناسك الحج الأعظم.