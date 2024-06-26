الأرصاد تحذر سكان 14 محافظة بالوجه القبلي من طقس اليوم: درجة الحرارة تصل لـ45

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سكان 12 محافظة من محافظات مصر الوسطى والوجه القبلي وجنوب البلاد، من ارتفاع قيم الحرارة العظمي في حالة الطقس اليوم.

الأرصاد تحذر سكان 14 محافظة في الوجه القبلي من طقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان اليوم، أنَّ محافظات الوجه القبلي اليوم تشهد ارتفاعات كبيرة بقيم الحرارة العظمي في الظل، والتي تزيد عن قيم الحرارة المحسوسة، خاصة خلال فترات الظهيرة والعصر، إذ يسود طقس شديد الحرارة، بداية من محافظة الفيوم أولى محافظات الوجه القبلي وشمال الصعيد، وصولًا إلى محافظات وسط وجنوب الصعيد، إذ أنَّ تلك المحافظات الأكثر عرضًا لتأثير الرياح الساخنة والكتل الهوائية الصحراوية المرتفعة الحرارة.

درجات الحرارة اليوم على محافظات جنوب البلاد

1- الفيوم: الحرارة العظمى 39 المحسوسة 40.

2- بني سويف: العظمى 39 المحسوسة 40.

3- المنيا: العظمى 40 المحسوسة 42.

4- أسيوط: العظمى 40 المحسوسة 42.

5- سوهاج: العظمى 42 المحسوسة 43.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

6- قنا: العظمى 43 المحسوسة 43.

7- الأقصر: العظمى 43 المحسوسة 44.

8- أسوان: العظمى 44 المحسوسة 45.

9- الوادي الجديد: العظمى 44 المحسوسة 45.

10- أبو سمبل: العظمى 43 المحسوسة 44.

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

11- شرم الشيخ: العظمى 42 المحسوسة 44.

12- سفاجا: العظمى 42 المحسوسة 44.

13- مرسي علم: العظمى 42 المحسوسة 45.

14- الغردقة: العظمى 42 المحسوسة 44.