«القومي للترجمة» يُهدي قرى «حياة كريمة» 25 ألف نسخة من إصداراته 

أهدى المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، 25 ألف عنوان من إصداراته لمكتبات المدارس والمعاهد الأزهرية والإدارات التعليمية بقرى «حياة كريمة»، إلى جانب المكتبات المركزية بالمحافظات.

تنفيذ مبادرات في بالمناطق المحرومة من الخدمات الثقافية

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حرص الوزارة الدائم على تنفيذ المبادرات والفعاليات الثقافية بالمناطق المحرومة من الخدمات الثقافية، وخاصة في الأقاليم والمحافظات الحدودية، ومنها القرى التي تُنفذ فيها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى المصرية، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء مصر.

تفاصيل مبادرة «كشك الكتاب»

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن من بين أهم المبادرات التي تُنفذها الوزارة في إطار «حياة كريمة»، مبادرة «كشك الكتاب»، التي تهدف إلى توفير الكتب والمطبوعات الثقافية بأسعار رمزية في القرى المستهدفة بالمبادرة، و«المسرح المتنقل»، و«مسرح المواجهة والتجوال»، وغيرها من المبادرات التي حققت نجاحًا كبيرًا في الوصول إلى أهالي القرى، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والفنية.

عملية الإهداء تمت على 3 مراحل

ومن جانبها، قالت الدكتورة كرمة سامي رئيسة المركز القومي للترجمة، إن عملية الإهداء تمت على 3 مراحل، تم الانتهاء فيها من مرحلتين، بإهداء 25 ألف كتاب، وضمت المرحلة الأولي عددًا من مكتبات إدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية، وإدارة الفشن التعليمية بمحافظة بني سويف، والمنطقة الأزهريةّ بمحافظتي المنيا وشمال سيناء، وتم إهداء عدد 10 آلاف نسخة، أما المرحلة الثانية، فشملت عددًا من المكتبات العامة والمركزية بالمحافظات «بني سويف، الشرقية، المنيا، الإسماعيلية، بورسعيد، أسيوط، السويس، الغربية، وجنوب سيناء»، حيث تم إهداء 15 ألف نسخة لعناوين مختلفة في الفلسفة والعلوم الاجتماعية والتاريخ والفنون».