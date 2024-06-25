«القومي للترجمة» يدعو «التعليم» لإضافة «فرقة العمال المصرية» إلى المناهج

استضاف المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، المؤرخ الأمريكي كايل آندرسون، في ندوة وحفل توقيع لكتابه «فرقة العمال المصرية.. العرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى»، وشارك بها الدكتور عاصم الدسوقي، والدكتور شكري مجاهد، وأدارت الندوة الدكتورة كرمة سامي.

ورحبت الدكتورة كرمة سامي بالمشاركين والحضور، حيث أكدت أهمية الكتاب وتميز الكاتب الذي جمع وثائق صعبة وحولها إلى هذا الكتاب المهم، كما وجّهت الدعوة للمسؤولين في التعليم لتدريس الكتاب في مناهج الطلاب لتعريف جميع الأجيال بهذه الرواية وأن تتبنى مؤسسة مصرية قومية هذا الكتاب المهم لتحويليه إلى أفلام وثائقية ودراما تاريخية.

وتحدث الدكتور عاصم الدسوقي عن سرد الكتاب لفترة زمنية مهمة في التاريخ المصري، من خلال توضيح الأبعاد التاريخية وخلفيات الأحداث لهذه الفترة.

وتحدث الدكتور شكري مجاهد عن كيف شارك المصريين بالحرب العالمية الأولى دون أن يحملوا أسلحة، وكيف كانوا جنودًا ومقاتلين في خِضمّ حرب ليست حربهم، كما أوضح أنّه يعتبر ترجمته لهذا العمل واجب وطني في المقام الأول وواجب عائلي، نظرًا لأن جده الراحل شارك في الحرب العالمية الأولى وعاد بعد أن فقد أحد عينيه وأصيب برصاصة في ظهره.