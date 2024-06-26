وزارة الإنتاج الحربي تبحث تصنيع منتجات صديقة للبيئة من مخلفات أشجار الموز

تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، خلال اجتماعه جمعه مع وفد شركة أسترالية عالمية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مستجدات التعاون بين الجانبين في الاستفادة من مخلفات أشجار الموز، بما في ذلك تصنيع العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة، وذلك في ضوء حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

تشجيع تدوير المخلفات

وأكّد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاجتماع، اهتمام الوزارة بدعم جهود الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة، مشيراً إلى أنَّ هذا التعاون يأتي في إطار خطط الوزارة لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات الصديقة للبيئة.

وأعربت المهندسة هبة نايل المدير التنفيذي لشركة بابيريوس إيجيبت لتصنيع ألياف الموز، عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مثمنةً إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية الهائلة، والتي تُعدّ عنصرًا أساسيًا لنجاح هذا المشروع.

تدوير مخلفات أشجار الموز

وقال المهندس رامي عازر المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بابيريوس أستراليا، إنَّ الشركة تعمل على إعادة تدوير مخلفات أشجار الموز وتحويلها إلى منتجات متنوعة مثل اللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون وأدوات التغليف والتعبئة، إلى جانب إنتاج السماد العضوي والمخصبات الصديقة للبيئة.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، انفتاح الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات المحلية والعالمية لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

واتفق الجانبان خلال اللقاء، على إنشاء خط إنتاج أتوماتيكي متكامل لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف الموز داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي، مع شراء الشركة الأسترالية لكامل الإنتاج من الوزارة، والعمل على تسويقه محلياً وتصديره للخارج.

وتُعدّ هذه المشاريع نموذجًا رائدًا لإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة، مما يساهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.