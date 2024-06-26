عضو بـ«لجنة الفتوى» يحذر من فعل يُبطل الصلاة.. يقع فيه الكثيرون

الصلاة هي عماد الدين، وركن أساسي يحرص عليه المسلمون يوميا، وبالتالي فإن المحافظة عليها وأدائها في أوقاتها على أكمل وجه من الأمور التي أمر بها الإسلام، إلاّ أنّ هناك فعل يغفل عنه الكثيرون فيما يتعلق بكيفية أداء الصلاة بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدي إلى بطلانها، وذلك بعيدًا عن التمهل والخشوع في الصلاة.

حكم حبس البول والغائط أثناء الصلاة

وحول ذلك الأمر، فقال الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إن حبس البول أو الغائط ومدافعته من الأمور المكروهة، والتي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في لحديث النبوي الشريف، عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: «لا صَلاةَ بحَضرةِ الطَّعامِ، ولا هو يُدافِعُه الأخبثانِ».

حالات الوضوء لكل صلاة

ولفت إلى أنّ صلاة الشخص الذي يحبس البول أو الغائط أو الريح مكروهة يبطل الصلاة، إذا كان الشخص متعمد لذلك الأمر وليس من أصحاب الأعذار، قائلا: «أما إذا كان من أصحاب الأعذار فلا شيء عليه، وفي تلك الحالة عليه أن يتوضئ لكل صلاة ليكون أضمن إلى الطهارة»..