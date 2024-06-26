آخر موعد للتقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 والأوراق المطلوبة

تفاصيل كثيرة كشفتها مصادر في وزارة التنمية المحلية، عن آخر موعد للتقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة وفرت 37 مركزًا تكنولوجيًا في عدد من الإدارات المحلية لاستقبال الملفات للراغبين في التصالح، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر متتالية حتى ديسمبر المقبل.

آخر موعد للتقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من الوارد أن يتم مد موعد آخر موعد للتقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء بعد هذه المدة، ولكنها تتوقف على تقارير اللجان المختصة.

تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية تفاصيل التقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا لما كشفت عنه المصادر:

- التقديم يتم عبر تطبيق تصالح.

- يمكن التقديم أيضا عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الخدمات المحلية.

الأوراق المطلوبة للتصالح

تتمثل في شهادة البيانات للملف، وبيانات العقار، والأدوار ونوع النشاط، والمخالفة والمساحة.