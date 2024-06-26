كراسة شروط شقق تعاونيات البناء والإسكان بـ5 مدن جديدة.. وبدء الطرح في 10 يوليو

أعلنت وزارة الإسكان طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان في 5 مدن جديدة، وهي، بدر والعاشر من رمضان وأكتوبر والقاهرة الجديدة والسويس الجديدة.

شقق تعاونيات البناء والإسكان

وكشفت مصادر في هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن عملية الحجز ستبدأ بتوفير كراسات الشروط اعتبارا من 10 يوليو المقبل بنظام القرعة العلنية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل كراسة شروط شقق تعاونيات البناء والإسكان من خلال هذا الرابط.

وقال اللواء مهندس، وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، إن يوليو المقبل سيشهد طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% بمدينة العاشر من رمضان، وعدد من المدن الأخرى.

الوحدات السكنية الجديدة

وأشار البارودي، إلى أن الهيئة ستطرح كراسات التقديم على الوحدات السكنية الجديدة يوليو المقبل، لافتا إلى أن الوحدات ستكون بنظام القرعة، والتقسيط سيكون بين 3 حتى 7 سنوات وتصل إلى 30 سنة، والمقدم سيكون ما بين 40% و50%.

وأوضح أن الوحدات السكنية ستكون نصف تشطيب لإتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار الألوان والشكل المناسب لهم حسب ذوق وإمكانيات كل مواطن، من حق أي مواطن التقدم للحصول على الوحدات السكنية دون أي قيود أو شروط مسبقة حتى حال حصوله على وحدات سكنية مدعمة من الدولة من قبل.

وأضاف البارودي، أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الإسكان والتعمير لتمويل الفائزين بالوحدات السكنية في مدينة العاشر من رمضان، بفائدة تصل لـ3 % وتسهيلات فى السداد حتى 30 عاما.